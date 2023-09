Wilhelma hat jetzt Potoroos

In die Wilhelma in Stuttgart sind zwei Potoroos, sogenannte Kaninchenkängurus, eingezogen.

Wie der Zoo am Freitag mitteilte, sind die selten Tierchen mit etwas Glück und Geduld in der neuen Terra Australis zu beobachten. Die beiden Männchen Jarred und Zaine kamen aus dem tschechischen Zoo Pilsen in den Zoologisch-Botanischen Garten Stuttgart. Potoroos gehören zu den kleinsten und ursprünglichsten Vertretern der Känguru-Familie und kommen an der Ostküste Australiens vor. Dort sind sie in Heidelandschaften, Buschland und Laubwäldern zuhause.

Nachdem die massiven Waldbrände 2019 und 2020 die Bestände deutlich dezimiert haben, gelten sie seit drei Jahren als gefährdet. Auch verwilderte Hunde und die zunehmende Population von eingeschleppten Rotfüchsen machen den putzigen Beuteltieren zu schaffen. Langschnauzen-Kaninchenkängurus sind in Zoos selten zu sehen. In Deutschland gibt es sie nur noch in Duisburg.

(dpa)