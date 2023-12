Einsatz in Turnhalle: Schüler klagen über Übelkeit

In einer Turnhalle in Abtsgmünd (Ostalbkreis) hat es einen Einsatz von Rettungskräften gegeben.

Mehrere Schulkinder hatten am Mittwoch über Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit geklagt, wie die Polizei mitteilte. In der Halle hatten sich rund 50 Schüler befunden. Rund 30 hatten laut Feuerwehr über gesundheitliche Probleme geklagt, zwei kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. In Messungen hatte die Feuerwehr keine Ursache gefunden.

(dpa)