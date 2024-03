"Charmant formuliert": Kretschmann lobt Würths AfD-Kritik

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Kritik von "Schraubenkönig" Reinhold Würth an der AfD in hohen Tönen gelobt.

Er beurteile das positiv, dass sich die Wirtschaft positioniere und sich engagiere, dass Deutschland eine stabile Demokratie bleibe, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er habe sich sehr über die Äußerungen Würths gefreut. Diese seien sehr deutlich, ernsthaft und "zugleich sehr charmant" formuliert. Kretschmann sprach von einer "sehr abgewogenen Haltung eines lebenserfahrenen Menschen, der wisse, wie Erfolg zustande komme.

Der bekannte Unternehmer hatte seinen 25.000 Beschäftigten in Deutschland davon abgeraten, für die AfD zu stimmen. In einem fünfseitigen Schreiben warnt der 88 Jahre alte Milliardär und Familienunternehmer unter anderem mögliche Protestwähler: "Bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig."

