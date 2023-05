Unwetter mit Hagel treffen Winzer in Südbaden

Die schweren Unwetter mit Hagel vom Ende vergangener Woche haben Winzer in Südbaden getroffen.

Im Weinort Bahlingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) könnte es nach erster Einschätzung Ausfälle von 60 bis 90 Prozent geben, sagte der Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, Holger Klein, am Dienstag in Freiburg.

Andere betroffenen Gemeinden sind nach Übersicht des Verbands Teningen und der Emmendinger Stadtteil Mundingen sowie Müllheim und Auggen im Markgräflerland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). "Die Lage ist lokal sehr unterschiedlich", sagte Klein. Über die Lage in Bahlingen berichtete zuvor der Südwestrundfunk (SWR).

"Wir haben im Betrieb massive Schäden", sagte der Winzer Christoph Trautwein aus Bahlingen der dpa. Ausfälle erreichen nach seinen Worten je nach Lage die Marke von 100 Prozent. "Wir sind zum Glück hagelversichert", sagte der Weinbauer.

Ein Unwetter hatte am Freitag in Südbaden örtlich zu winterlichen Straßenverhältnissen geführt. Hagelkörner von einer Größe zwischen rund einem und drei Zentimetern Durchmesser prasselten minutenlang nieder.

(dpa)