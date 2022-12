Verband: Landwirte im Südwesten mit deutlich mehr Gewinn

Die Landwirte im Südwesten haben zuletzt wieder deutlich mehr Geld verdienen können - sehen sich aber auch etlichen Unsicherheiten ausgesetzt.

Die Betriebe hätten im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021/22 im Schnitt 64.000 Euro Gewinn gemacht und damit 23 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Bauernpräsident Joachim Rukwied am Montag in Stuttgart sagte. "Dieses Niveau reicht nicht aus, um einen Betrieb sicher in die Zukunft zu führen." Mit Blick auf gestiegene Kosten für Betriebsmittel oder die schwankenden Märkte sei dieser Zuwachs zu gering.

Beim Einkommen für die Bauern sei Baden-Württemberg das bundesweite Schlusslicht, sagte Rukwied weiter. Während im Südwesten auf jede nicht entlohnte Familienarbeitskraft etwa 43.000 Euro Gewinn entfielen, waren es im Bundesschnitt knapp 57.000 Euro - in Schleswig-Holstein sogar 91.000 Euro. Ausgewertet wurden die Buchführungsergebnisse von rund 1200 Betrieben im Südwesten.

(dpa)