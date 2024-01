Bauernprotest in Freiburg: Teils Verkehrsbehinderungen

Wegen Bauernprotesten ist es in Freiburg teils zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 31 gekommen.

Im Berufsverkehr am Morgen soll es sich zeitweise bis auf die Autobahn 5 zurückgestaut haben, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Man habe mit den Landwirten vor Ort kooperiert. Diese hätten eine Pause eingelegt, damit der Berufsverkehr abfließen konnte, hieß es. Etwa 180 Traktoren und andere Fahrzeuge zählte die Polizei in beiden Fahrtrichtungen der Bundesstraße.

Auch in anderen Teilen Baden-Württembergs kam es am Montag erneut zu Protesten und Verkehrsbehinderungen. Diese ständen aber in keinem Vergleich zur letzten Woche, sagte ein Polizeisprecher aus Reutlingen. In einigen Landkreisen waren auch sogenannte Mahnfeuer geplant. Die Landwirtinnen und Landwirte protestieren mit den Aktionen gegen die Sparpläne der Bundesregierung.

(dpa)