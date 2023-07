22-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag war der junge Mann am Vorabend mit einem Fahrzeug von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist, konnte zunächst nicht geklärt werden. Der 22-Jährige saß alleine in dem Auto und wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte.

(dpa)