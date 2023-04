Beamte finden mehr als 9600 unversteuerte Zigaretten in Auto

Rund 9600 unversteuerte Zigaretten haben Beamte des Zolls bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 8 im Alb-Donau-Kreis entdeckt.

Die Schmuggelware war unter anderem in einem Lautsprecher und hinter einem der vorderen Kotflügel des aus Bulgarien kommenden Wagens versteckt, wie das Hauptzollamt Ulm am Montag mitteilte.

Den Angaben nach fanden die Zöllner am Sonntagabend zunächst zwölf Stangen Zigaretten in einem Karton. Danach wurde das gesamte Gepäck der sechs Autoinsassen geröntgt. Dabei stießen die Zollbeamten auf 2000 weitere Zigaretten, die in einer Lautsprecherbox verborgen waren. Zudem schlug ein Tabakspürhund mehrmals im Bereich des Motors an, woraufhin die Beamten hinter einem Kotflügel, im Radkasten und im Motorraum nochmals 5220 Zigaretten fanden.

Gegen den 43 Jahre alten Fahrer des Wagens wird nun wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss er 1800 Euro Tabaksteuer nachzahlen.

(dpa)