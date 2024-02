Betrunkener kracht mit Auto gegen Leitplanke: Fährt weiter

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 10 gegen eine Leitplanke gekracht und dann weitergefahren.

Beamte fanden den Mann später in seinem Wagen schlafend an einer Bushaltestelle in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis), wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Zeuge hatte demnach den Unfall der Polizei gemeldet und berichtet, dass der Mann nun an der Bushaltestelle stünde. Die Streifenbeamten hatten den Angaben nach Mühe, den tief schlafenden Mann zu wecken. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,5 Promille bei dem 45-Jährigen ergeben. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Außerdem ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn.

(dpa)