Brand in Allmendingen mit Explosionen: Vier Verletzte

Bei einem Brand mehrerer Gebäuden einer Firma in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) sind vier Feuerwehrleute verletzt worden.

Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht, drei konnten vor Ort behandelt werden, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Es gab mehrere Explosionen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwei Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Die B 492 wurde in beide Richtungen gesperrt.

(dpa)