Gruppe überfällt zwei Männer nach Streit in Fitnessstudio

Eine Gruppe von etwa 30 Personen hat zwei Männer nach einem Streit in einem Fitnessstudio überfallen.

Einer der beiden Männer hatte sich am Freitag im Fitnessstudio mit einem anderen Mann gestritten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wollten sich am Abend zur Klärung treffen. Der 17-Jährige nahm einen 20 Jahre alten Freund mit zum vereinbarten Treffpunkt in Ulm (Alb-Donau-Kreis), wo sie auf zwei Männer trafen.

Plötzlich stürmten etwa 30 Personen aus dem Gebüsch und attackierten die beiden. Auch Schüsse seien gefallen, so die Polizei. Die beiden Attackierten flüchteten in ein in der Nähe abgestelltes Auto und verständigten die Beamten. Die Täter flüchteten - die Polizei konnte zunächst niemanden festnehmen. Die Verletzungen des 17-Jährigen wurden im Krankenhaus versorgt.

(dpa)