Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Scheunenbrand

Beim Brand einer Scheune in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Scheune, in der unter anderem zwei Traktoren standen, durch das Feuer am späten Freitagabend vollkommen zerstört. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Den Angaben nach verhinderte die Feuerwehr, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergingen. Laut einem Sprecher wurden allerdings ein angrenzendes Wohnhaus und zwei weitere Gebäude durch die Hitze und das Löschwasser zum Teil schwer beschädigt. Bei einem der Gebäude zersprangen die Fenster. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber aus der Luft nach Glutnestern, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr diese frühzeitig löschen konnten. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

(dpa)