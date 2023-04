Ölleitung fängt Feuer - Explosion auf Firmengelände

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in der Nähe von Ulm ist es zu einer Explosion gekommen.

Die Ölleitung einer Halle habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge wurde bei dem Brand am Sonntagmorgen in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) niemand verletzt.

Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem defekten Schaltkasten als Ursache des Brandes aus. Von dort soll sich ein Kanister mit bisher unbekanntem Inhalt entzündet haben, anschließend griff das Feuer auf die Ölleitung über.

(dpa)