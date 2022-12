Vermisster 84-Jähriger tot in der Donau gefunden

Taucher haben einen vermissten 84-Jährigen im Alb-Donau-Kreis tot aus der Donau geborgen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Angehörige den Mann bereits am Tag vor Heiligabend als vermisst gemeldet. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten daraufhin mit Drohnen, Polizeihubschrauber und Booten nach dem Mann.

Am Samstagmorgen hatte eine Polizeistreife das Auto des Vermissten an der Donau gefunden. Suchhunde verfolgten die Spur des 84-Jährigen mehrfach bis zum Flussufer - somit lag die Vermutung nahe, dass der Mann in der Donau sein könnte. Diese Befürchtung bestätigte sich schließlich: Am Donnerstag fanden Polizeitaucher den Leichnam der Vermissten bei Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) in der Donau. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

(dpa)