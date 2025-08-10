Senior fährt alkoholisiert im Rollstuhl auf Bundesstraße

Ein 85-Jähriger ist alkoholisiert mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl auf einer Bundesstraße bei Tübingen gefahren. Laut Polizei meldeten mehrere Menschen den Mann über den Notruf am Samstag. Die Beamten fanden ihn demnach auf der B28 in Richtung Reutlingen und begleiteten ihn von der Straße herunter. Das vorläufige Ergebnis eines Alkoholtests habe fast 1,5 Promille ergeben.

Gegen den Mann werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Auf der Bundesstraße ist ein elektrischer Rollstuhl ohnehin verboten, wie ein Sprecher der Polizei erklärte.