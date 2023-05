Blitzeinschlag: Kein Zugverkehr im Bereich Tübingen

Nach einem Blitzeinschlag im Stellwerk der Ammertalbahn ist der Zugverkehr im Bereich Tübingen weitgehend eingestellt worden.

Nur zwischen Herrenberg und Unterjesingen-Sandäcker fahren noch Bahnen, wie das Landratsamt Tübingen am Montagabend mitteilte. Auch die Signale an der Strecke sowie der Bahnübergang am Schleifmühleweg und das Fahrgastinformationssystem seien betroffen.

Zwischen Unterjesingen-Sandäcker und Tübingen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. "Techniker sind vor Ort und versuchen, das System wieder in Gang zu setzen. Es ist jedoch unklar, ob und wann dies gelingt", hieß es. Am Nachmittag war ein Unwetter über die Region gezogen.

