Angriff auf 15-Jährigen: Weitere Verdächtige nach versuchtem Totschlag in Haft

Angriff auf 15-Jährigen

Weitere Verdächtige nach versuchtem Totschlag in Haft

Nach dem brutalen Angriff auf einen 15-Jährigen gibt es neue Festnahmen: Jetzt sitzt auch eine 36-jährige Frau in U-Haft.
Von dpa
    •
    •
    •
    Ein 15-Jähriger ist schwer verprügelt worden. (Symbolbild)
    Ein 15-Jähriger ist schwer verprügelt worden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Nach dem Angriff auf einen 15-Jährigen in Stuttgart hat die Polizei weitere Verdächtige festgenommen. Der 15-Jährige war Ende Juli von neun Verdächtigen so schwer verprügelt worden, dass die Polizei wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte.

    Im August waren bereits zwei 15-Jährige und zwei 16-Jährige mit syrischer und ein 17-Jähriger mit südsudanesischer Staatsangehörigkeit in Haft gekommen. Eine 16-Jährige mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit wurde damals gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

    Am Mittwoch nahm die Polizei die Jugendliche erneut fest. Ebenso festgenommen wurden zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 16 und zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 17 Jahren sowie eine 36-jährige Frau – alle haben die syrische Staatsbürgerschaft. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

    Die Hintergründe zu der Tat blieben weiterhin unklar.

