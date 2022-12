Südwestmetall bekommt neuen Hauptgeschäftsführer

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall bekommt einen neuen Hauptgeschäftsführer.

Der bisherige Bosch-Manager Oliver Barta soll zum 1. April 2023 die Geschäfte von Peer-Michael Dick übernehmen, wie der Verband am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Dick war zuletzt noch an den Verhandlungen für einen Pilot-Tarifabschluss für die bundesweite Metall- und Elektrobranche beteiligt gewesen.

Barta hatte bislang für die Bosch Thermotechnik mit Sitz in Wetzlar die internationale Personalarbeit verantwortet. Er gehört seit über zehn Jahren dem Vorstand von Hessenmetall an und war für die Tarifverhandlungen im Bezirk Mitte zuletzt Verhandlungsführer.

(dpa)