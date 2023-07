Startschuss für Weiterbildungskampagne "The Chänce"

Mit den Slogans "The Chänce" und "Du bist mehr" will das Wirtschaftsministerium mehr Menschen im Südwesten zu einer beruflichen Weiterbildung motivieren.

Das Ziel sei, über die Vorteile einer Weiterbildung sowie Beratungs- und Fördermöglichkeiten in dem Bereich zu informieren, teilte das Ministerium am Dienstag mit. So soll die Teilnahmebereitschaft weiter angekurbelt werden. Die neue Informations- und Werbekampagne, die zwei Jahre dauern soll, wurde am Dienstagabend in der Stuttgarter Innenstadt vorgestellt.

"Wir befinden uns inmitten einer nie da gewesenen Transformation, die nur mit gut qualifizierten Beschäftigten gelingen kann", sagte Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ( CDU). Weiterbildung sei ein Chancenmotor und eröffne neue Kenntnisse und Fähigkeiten. "Sie hilft uns, am Puls der Zeit zu bleiben und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln."

Die Kampagne ist an die Werbeoffensive "Baden-Württemberg - The Länd" angelehnt, mit der die Landesregierung aus Grünen und CDU seit Herbst 2021 ausländische Fachkräfte anlocken will.

(dpa)