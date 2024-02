Aschermittwochs-Protest

20.02.2024

Innenausschuss berät mit Strobl öffentlich

Die Krawalle vor dem politischen Aschermittwoch in Biberach haben Spuren hinterlassen. Bei Grünen, bei Polizisten und auch in der Politik. Dort wird nun beraten, was schiefgegangen sein könnte.

Eine Woche nach den Krawallen vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach nimmt sich der Landtag des Themas an. Die Parlamentarier wollen Innenminister Thomas Strobl zum Ablauf und zum Einsatz der Polizei befragen. Vor Beginn einer öffentlichen Sitzung des Innenausschusses am Mittwoch (14.00 Uhr) im Plenarsaal des Landtags verlangte vor allem die SPD öffentliche Erklärungen Strobls zur Kritik am Vorgehen der Polizei. Der Minister hatte dem Innenausschuss nach den Protesten bereits angeboten, Rede und Antwort zu stehen. Die Grünen hatten ihre Veranstaltung am vergangenen Mittwoch in Biberach kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, nachdem eine Demonstration aus dem Ruder gelaufen war. Unter anderem hatten Landwirte einen Misthaufen vor die Treppen zur Stadthalle gekippt und Straßen mit Pflastersteinen und Sandsäcken blockiert. Tagesordnung (dpa)

