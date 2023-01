Energieversorgung zentrales Thema auf FDP-Landesparteitag

Nach zwei Pandemiejahren treffen sich Delegierte der Südwest-FDP zum ersten Mal wieder in großer Runde zum Landesparteitag. Im Fokus steht die Atomkraft-Debatte.

Die FDP will sich beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstag (10.00 Uhr) für einen Weiterbetrieb von Kernkraftwerken einsetzen. Der Leitantrag für das Treffen dreht sich um Lösungsvorschläge für eine sichere Energieversorgung. Die FDP spricht sich dafür aus, unterschiedliche Quellen zur Energiegewinnung anzuzapfen - unter anderem Atomkraft, Flüssiggas und regenerative Energien.

"So lange sich die geopolitische Situation nicht entspannt hat, sollten die Kernkraftwerke laufen", sagte der Landesvorsitzende Michael Theurer bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch. Er rechne damit, dass sich die Lage nicht vor 2030 signifikant ändere.

Konkrete Jahres-Angaben für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken fordert in einem zusätzlichen Antrag der Kreisverband Rhein-Neckar. Demnach soll die Bundesregierung die Laufzeiten der Kernkraftwerke bis 2026 verlängern. So lange ließen sich demnach die Brennelemente nutzen, die für einen Weiterbetrieb neu beschafft werden müssten.

Auf dem Parteitag soll es auch um eine Wahlrechtsreform gehen, die die FDP/DVP-Landtagsfraktion unter Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke vorgeschlagen hatte. Die Fraktion fordert, die Zahl der Wahlkreise in Baden-Württemberg zu reduzieren, um eine "Aufblähung des Landtags" zu verhindern. So gebe es weniger Direktmandate und damit weniger Abgeordnete im Landtag.

(dpa)