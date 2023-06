Doppel Krawietz/Pütz zieht ins Tennis-Finale ein

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht beim Rasenturnier in Stuttgart im Endspiel.

Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main setzte sich im Halbfinale am Samstag 7:6 (8:6), 6:7 (12:14), 10:4 gegen die an eins gesetzten Rohan Bopanna und Matthew Ebden aus Indien und Australien durch. Vier Matchbälle im Tiebreak des zweiten Satzes konnten Krawietz und Pütz nicht nutzen. Danach folgte ein Match-Tiebreak. Im Endspiel am Sonntag (12.00 Uhr) treffen die beiden auf die Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien.

"Wenn man bei einem deutschen Turnier im Finale steht, ist das natürlich umso schöner", hatte Krawietz der Deutschen Presse-Agentur vor ein paar Tagen gesagt. Auch beim Sandplatzturnier in München hatten Pütz und Krawietz das Endspiel erreicht.

"Es ist null komma null Last, es ist, wenn überhaupt beflügelnd", sagte Pütz über die Auftritte bei deutschen Turnieren: "Es sind Highlights im Kalender, die sind markiert von Anfang des Jahres." Auf ihren ersten gemeinsamen Turniersieg warten Krawietz/Pütz noch. Seit Beginn des Jahres bilden die beiden ein Doppel-Team.

(dpa)