Tiafoe erreicht Stuttgarts Tennis-Halbfinale

Nach einem kuriosen Punktgewinn hat der amerikanische Tennisprofi Frances Tiafoe das Halbfinale beim Rasenturnier in Stuttgart erreicht.

Sein Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti gewann der US-Open-Halbfinalist am Freitag 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Damit trifft Tiafoe in der Vorschlussrunde am Samstag auf seinen Landsmann Taylor Fritz oder den ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics.

Im dritten Satz profitierte Titel-Mitfavorit Tiafoe von einem ungewöhnlichen Punktgewinn: Weil er dachte, seine Vorhand fliegt ins Aus, rief der an sechs gesetzte Musetti in den Ballwechsel - dabei landete sein Ball noch im Feld. Wegen einer "Behinderung" ging der Punkt an Tiafoe. Der US-Profi hatte Breakball und sicherte sich den schnellen Vorsprung zum 1:0.

Im Tiebreak des zweiten Durchgangs hatte Tiafoe ein Platzfehler den Weg zum Satzausgleich geebnet. Der Ball sprang nicht mehr hoch, Musetti schlug am Ball vorbei und leistete sich im Anschluss bei Satzball gegen sich einen Doppelfehler. Den ersten Abschnitt hatte der 21 Jahre alte Musetti nach kuriosem Spielverlauf für sich entschieden: Tiafoe hatte 5:3 geführt und zweimal zum Satzgewinn aufgeschlagen.

