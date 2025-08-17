Mann geht auf Ehefrau los und verletzt sie

Ein Mann hat seine Frau in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ins Gesicht geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen. Die Frau wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch die hinzugerufenen Beamten griff der Mann an. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Ein weiteres Paar war demnach bei dem 49-jährigen Mann und seiner Frau zu Besuch. Zunächst sei der Abend harmonisch gewesen, hieß es, es sei reichlich Alkohol getrunken worden. Dann sei die Stimmung gekippt und der Mann sei auf seine Frau losgegangen. Er sei «vollkommen eskaliert», teilte die Polizei weiter mit.

Auch Polizeibeamte angegriffen

Die Frau, die mit ihrem Mann zu Besuch bei dem Ehepaar war, rief Polizei und Rettungsdienst. Auch den Einsatzkräften gegenüber soll sich der 49-Jährige aggressiv verhalten haben, die Polizisten griff er ebenfalls an. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und fixierten ihn. Der Mann soll betrunken gewesen sein, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Der 49-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen, die Nacht musste er in der Zelle verbringen. Wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wird nun gegen ihn ermittelt.