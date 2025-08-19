Tödlicher Arbeitsunfall: Fenster kippen auf Bauarbeiter

Mehrere Fenster haben einen Arbeiter an einer Baustelle in der Stadt Ellwangen auf der Schwäbischen Alb tödlich verletzt. Nach Auskunft der Polizei kippten am Morgen gegen 9 Uhr mehrere Fenster auf einer Palette um und trafen den 55 Jahre alten Mann. Dadurch erlitt er so schwere Verletzungen, dass auch notärztliche Hilfe zu spät kam. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.
Auf Baustelle in Ellwangen
