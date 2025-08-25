Icon Menü
Auseinandersetzung: Schwan gequält – Mann schreitet ein und wird verletzt

Auseinandersetzung

Schwan gequält – Mann schreitet ein und wird verletzt

Ein Mann beobachtet, wie ein anderer Mann einen Schwan packt und ins Wasser schleudert. Er spricht den Täter an - und wird verletzt.
Von dpa
    •
    •
    •
    Der Täter flüchtete laut Polizei und wird derzeit noch gesucht. (Symbolbild)
    Der Täter flüchtete laut Polizei und wird derzeit noch gesucht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Mann soll erst einen Schwan gegriffen und dann einen einschreitenden Spaziergänger verletzt haben. Der 45 Jahre alte Spaziergänger hatte am Samstagabend beobachtet, wie ein junger Mann in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) den Vogel am Hals packte und ins Wasser warf, wie die Polizei mitteilte. Als der 45-Jährige den Mann ansprach, sei es zu einer «Rangelei» gekommen. Dabei habe der Unbekannte dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass der laut Sprecherin im Gesicht verletzt wurde.

    Die zwei Begleiterinnen des Täters schritten demnach ein und trennten die Männer. Der Angreifer des Schwans flüchtete den Angaben zufolge noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß. Die Ermittler gehen nun ersten Hinweisen nach. Gegen den Unbekannten wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

