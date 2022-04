Umfrage: Schwetzinger Schloss in Region sehr beliebt

Das Schwetzinger Schloss startet mit besten Publikumswerten in die Saison.

Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten am Montag mitteilten, hat sich die Zahl der Gäste erhöht, die aus größerer Entfernung kommen. Fast 60 Prozent der Besucher waren ausdrücklich mit dem Ziel in die Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis gereist, Schloss und Schlossgarten zu sehen. Die Gäste empfinden die Sommerresidenz des Kurfürsten Carl Theodor (1724 bis 1799) nach einer Umfrage als entspannend, romantisch und beeindruckend. Schloss und Schlossgarten gehörten mit über 600.000 Besuchern in Zeiten vor Corona zu den Publikumsmagneten im Südwesten.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr am 25. Juni eine Operngala als Open Air mit Feuerwerk sowie ein Event rund um Whisky vom 8. Juli bis zum 10. Juli. Zwischen dem 14. Juli und dem 27. Juli führt das Nationaltheater Mannheim im Rokokotheater des Schlosses Mozarts Oper "Così fan tutte" auf. Das Angebot wird durch "Musik im Park" abgerundet, bei dem Bands Musik von Jazz übe Rock bis zu Funk zum Besten geben.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-884359/2 (dpa)