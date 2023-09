Ausschreitungen

17.09.2023

Eritrea-Festival: Strobl will sich über Einsatz informieren

Nach massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung will Landesinnenminister Thomas Strobl am Montag mit Stuttgarter Polizisten sprechen und sich über den Einsatz informieren.

Gemeinsam mit Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz will der CDU-Politiker um die Mittagszeit das Polizeipräsidium Stuttgart besuchen, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Dort wolle Strobl mit der Polizeiführung und Polizisten über die Ausschreitungen sprechen und sich nach dem Gesundheitszustand der verletzten Beamten erkundigen. Am Dienstag werde er zudem das Kabinett informieren. Strobl hatte zudem angeboten, am Mittwoch dem Innenausschuss des Landtags über die Ereignisse zu berichten. (dpa)

