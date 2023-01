Zwischen zwei Welten: Ukrainische Künstler im ZKM

Sie leben hier im Frieden, doch ihre Familien und Freunde sind im Krieg: Vom Zwiespalt ukrainischer Kunststipendiaten erzählt eine Präsentation im Karlsruher ZKM.

Einblick in das Schaffen von drei ukrainischen Stipendiatinnen gibt das Karlsruher Medienkunstzentrum ZKM. Unter dem Titel "On the Boundary of Two Worlds" ("An der Grenze zwischen zwei Welten") werden von diesem Freitag an (11.00 Uhr) zwei große Video- und Animationsarbeiten der Künstlerinnen Alina Bukina und Anna Manankina im Foyer gezeigt. Außerdem stellt die Menschenrechtsaktivistin und Filmemacherin Oksana Ivantsiv den Dokumentarfilm einer traumatisierten Soldatin vor, den sie 2018 produziert hat.

Die Präsentation thematisiert bis zum 12. Februar die Suche nach der ukrainischen Identität unter den Bedingungen des Krieges. Zum Teil sind die Werke in der Zeit als Artist in Residency am ZKM entstanden. Zum Tag der offenen Tür beim ZKM an diesem Freitag gibt es zur Schau einen Künstler-Talk (15.00 Uhr).

