Technik Museen Sinsheim Speyer erhalten Marine-U-Boot

Als spektakuläres Ausstellungsstück erhalten die Technik Museen Sinsheim Speyer im Frühjahr das fast 50 Meter lange und rund 500 Tonnen schwere, ausgemusterte Marine-U-Boot U17.

Der Metall-Koloss sei geradezu perfekt für das Ausstellungshaus, teilte Museumspräsident Hermann Layher am Freitag mit. "Wir wussten, dass es einige Firmen gab, die Interesse an den ausgemusterten U-Booten haben, um sie einer Verschrottung zuzuführen. Und das wäre furchtbar schade."

Bevor U17 in Eckernförde 2010 ausgemustert wurde, war es seit 1973 im Einsatz. Nun soll das U-Boot im April und Mai aufwendig von Kiel durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Speyer gebracht werden.

"Alle Teams, die mit dem Transport beauftragt sind, sind motiviert bis in die Haarspitzen", meinte Layher. In Speyer müssen einige Arbeiten am U-Boot vorgenommen werden. "Unser Werkstatteam kann diese am dortigen Standort besser durchführen." Danach soll das Boot der Klasse 206A zum Endverbleib nach Sinsheim gebracht werden.

