Bürgerrechtsaktivistin Lagrene bekommt Staufermedaille

Die Bürgerrechtsaktivistin Ilona Lagrene, seit vielen Jahren Vorstandsmitglied des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, erhält die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg in Gold.

Das teilte der Zentralrat am Montag in Mannheim mit. Die Auszeichnung werde ihr von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) überreicht, sagte ein Stadtsprecher.

Lagrene habe Pionierarbeit geleistet und mit vielen anderen dafür gekämpft, dass der Holocaust an den Sinti und Roma anerkannt wurde, sagte Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats. Die 1950 in Heidelberg als Kind von Holocaust-Überlebenden geborene Lagrene setzt sich den Angaben zufolge seit Jahrzehnten für ein Ende der Diskriminierung der Minderheit in Baden-Württemberg und auch bundesweit ein.

Die Staufermedaille ist eine besondere persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für langjährige Verdienste um das Land und um das Gemeinwohl. Sie wird nach Angaben des Staatsministeriums in der Regel in Silber vergeben, in seltenen Fällen auch in Gold.

(dpa)