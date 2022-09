Dramatikerin Salzmann bekommt Hermann-Hesse-Literaturpreis

Für ihr Buch "Im Menschen muss alles herrlich sein" erhält die Dramatikerin Sasha Marianna Salzmann den Hermann-Hesse-Literaturpreis 2022.

Der Roman beschäftige sich einfühlsam und eindringlich mit Geschichten von Müttern und fremd gewordenen Töchtern aus der Ukraine, wie die Stiftung Hermann-Hesse-Literaturpreis mit Sitz in Karlsruhe am Mittwoch weiter mitteilte. Das 2021 erschienene Werk bekomme damit eine ganz eigene Aktualität. Die Auszeichnung ist mit rund 15.000 Euro dotiert.

Der Hermann-Hesse-Förderpreis und damit rund 5000 Euro geht an den Schriftsteller und Übersetzer Steven Uhly für den Roman "Die Summe des Ganzen". Die Auszeichnungen werden am 4. November in Karlsruhe verliehen.

(dpa)