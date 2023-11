Erstmals Sport-Nachhaltigkeitspreise verliehen

Für ihre beispielhaften Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit sind schon viele Unternehmen ausgezeichnet worden. In diesem Jahr wurden Deutsche Nachhaltigkeitspreise erstmals auch im Sportsektor verliehen. Auch ein Breitensportverein aus Stuttgart wurde geehrt.

Sport kann vorbildlich nachhaltig sein: In Düsseldorf sind am Freitag zum ersten Mal Akteure aus dem Sportsektor mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) ausgezeichnet worden. Die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD) überreichte die undotierte Auszeichnung in sechs Kategorien im Rahmen einer Gala.

Ausgezeichnet wurde unter anderem die Stuttgarter Sportvereinigung Feuerbach 1883. Der Verein habe einen Gemeinwohlökonomie-Bericht erstellt, hieß es. Damit sei die Sportvereinigung Feuerbach einer der wenigen Breitensportvereine, die eine umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführten. Dokumentiert werden darin zum Beispiel die Installation von PV-Anlagen auf allen Vereinsdächern oder die Umstellung des Mäh-Fuhrparks auf elektrische Roboter.

Der Verein Special Olympics Deutschland wurde für die "herausragende" Organisation der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt ausgezeichnet, die Special Olympics World Games, die im Juni stattfanden. Dabei seien Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung auch in Planung und Durchführung der Weltspiele eingebunden worden. "Damit handelt es sich hier um ein Vorreiterprojekt, das eine besondere Strahlkraft im Rahmen der sozialen Nachhaltigkeit aufweist", hieß es zur Begründung.

Einen DNP-Ehrenpreis erhielt der frühere Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel. Er habe schon vor seinem Karriereende die Umweltsünden seines Sports kritisiert. Er setze sich jetzt für umweltfreundlichere Technologien im Rennsport, innovative Treibstoffe und die Förderung von Biodiversität ein, teilte der DNP am Freitagabend mit.

Mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis werden seit 2008 vor allem Unternehmen ausgezeichnet, die ihr Geschäftsmodell nachhaltig ausrichten. Die jährlich vergebene, undotierte Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden und Wirtschaftsvereinigungen. Der Rahmen der Preisverleihung war der zweitägige Kongress Deutscher Nachhaltigkeitstag, der am Freitag zu Ende ging. Am Donnerstag waren bereits zahlreiche Unternehmen ausgezeichnet worden.

Erstmals vergeben wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis auch in der Kategorie International. Ausgezeichnet wurde dabei die Zusammenarbeit zwischen den Textilunternehmen Jeckybeng aus Berlin und HerMin Textile aus Taiwan, die ein gemeinsames Labor für funktionelle Eigenschaften von nachhaltigen Textilien betreiben. Entwickelt werden sollen dort ressourcenschonende Materialien und Stoffe für eine Kreislaufstrategie.

