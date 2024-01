Julia Weber erhält Alemannischen Literaturpreis

Die Schweizer Schriftstellerin Julia Weber wird mit dem Alemannischen Literaturpreis 2024 der Stadt Waldshut-Tiengen ausgezeichnet.

Sie erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren im Jahr 2022 erschienenen Roman "Die Vermengung" (Limmat Verlag), wie das Kulturamt Waldshut-Tiengen am Donnerstag mitteilte. Die vierköpfige Fachjury würdigt das Werk, das "überzeugend in der Form, so poetisch wie genau in der Sprache" sei.

Der Literaturpreis wird seit 1981 alle drei Jahre vergeben. Mit dem Preis wird die deutschsprachige Literatur - auch die des Dialekts - des alemannischen Sprachraums einschließlich Vorarlberg (Österreich), Deutschschweiz und Elsass (Frankreich) gefördert und ausgezeichnet. Zu den bisherigen Trägern gehören unter anderem Christoph Keller (2020), Arno Geiger (2017) und Thomas Hürlimann (2014).

Die Verleihung des Preises ist für den 26. April 2024 in Waldshut-Tiengen angekündigt.

(dpa)