Max Goldt bekommt Kulturpreis Deutsche Sprache

Er hat sich als Schriftsteller, Kolumnist, Musiker, Hörspielautor und mit Comics einen Namen gemacht. Nun wird Max Goldt für sein Werk ausgezeichnet. Er ist nicht der einzige Träger des diesjährigen Kulturpreises Deutsche Sprache.

Schriftsteller und Musiker Max Goldt ("Katz und Goldt") soll heute im Kurhaus in Baden-Baden mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache geehrt werden. "Max Goldt ist ein Meister der kleinen Formen, ein strenger Stilist, doch gleichzeitig offen für sehr freie poetische Formen", befand die Jury nach Angaben der Eberhard-Schöck-Stiftung. Zudem sei der 1958 geborene Goldt "ein wirkmächtiger Kritiker schludriger Sprache, in der sich schlampiges Denken offenbart". Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und Teil des Kulturpreises Deutsche Sprache, den die Stiftung seit 2001 für besondere Verdienste um die deutsche Sprache vergibt.

Der mit 5000 Euro dotierte Initiativpreis Deutsche Sprache geht in diesem Jahr an das Projekt "Platt in de Pleeg" vom Lännerzentrum för Nedderdüütsch in Bremen. Alte Menschen in Pflegeeinrichtungen werden in ihrer niederdeutschen Muttersprache angesprochen, um Vertrauen, Wertschätzung und Wohlbefinden zu fördern und Nähe zu schaffen.

Mit dem undotierten Institutionenpreis Deutsche Sprache wird die Redaktion der Zeitschrift "Germanoslavica" geehrt, die die Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik herausgibt. Die "Germanoslavica" befasst sich mit Forschung zu slawisch-germanischen und vor allem zu den deutsch-tschechischen Beziehungen.

(dpa)