Dottergelbe Rose "Spotlight" wird zur "Goldenen Rose" gekürt

Eine gelbe Rosenschönheit mit dem passenden Namen "Spotlight" (etwa: Scheinwerferlicht) hat den Titel der "Goldenen Rose von Baden-Baden" gewonnen.

Die dottergelbe Beetrose gewann mit 74 von möglichen 100 Punkten - "es war ein knappes Rennen", sagte am Dienstag Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten der Stadt. "Spotlight" sei sehr reich und in Büscheln blühend. "Je mehr sie aufblüht, desto mehr geht die Farbe in Richtung cremegelb", sagte Brunsing. Dadurch ergebe sich ein wunderschönes Farbenspiel.

Die Rose eines schleswig-holsteinischen Züchters war unter 142 Neuzüchtungen gekürt worden. Eine Jury von genau 100 Rosenexperten hatte die Wahl gehabt in den sechs Kategorien Edelrosen, Strauch- und Kletterrosen, Beetrosen, Minirosen und Bodendeckerrosen.

"Spotlight" gewann folgerichtig: Laut Brunsing waren in diesem Jahr Rosen mit leuchtend gelben und orangenen Blüten im Trend. Besonderes Augenmerk von Züchtern und Experten lag dabei darauf, ob die neuen Rosenschönheiten auch bei wochenlanger Sonne und Trockenheit ihre Blüte mit unverändert satter Farbe halten konnten. Sehr wasseranpruchsvoll sind Rosen traditionell nicht, sagte Brunsing. "Es sind Tiefwurzler, die sich das Wasser von den unteren Bodenschichten holen." Sie müssten also nur alle paar Tage gegossen werden - dann aber gründlich.

(dpa)