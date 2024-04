Radio Regenbogen ehrt Dunja Hayali und Hannes Jaenicke

Die Journalistin und TV-Moderatorin Dunja Hayali wird mit einem Radio Regenbogen Award als "Medienfrau 2023" ausgezeichnet.

Die 49-Jährige sei mit ihrem "unermüdlichen Einsatz gegen Hass und Rassismus eine der stärksten journalistischen Stimmen in Deutschland", teilte Radio Regenbogen in Rust anlässlich der Verleihung am Freitagabend mit. "Medienmann 2023" ist demnach Schauspieler Hannes Jaenicke (64)

Zu den weiteren Preisträgern gehören der Geiger David Garrett, der Sänger James Arthur ("Say You Won't Let Go"), der Kabarettist Torsten Sträter und die deutsche Band Fury in the Slaughterhouse ("Won't Forget These Days").

Der private Radiosender aus Baden-Württemberg verleiht die undotierten Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show seit 1998.

(dpa)