Weitere Ehrengabe der Schillerstiftung für Lyrikerin Becker

Die Lyrikerin und Lektorin Kerstin Becker erhält die mit 10.000 Euro dotierte zweite sogenannte Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung für das laufende Jahr.

Deutschen Schillerstiftung für das laufende Jahr. Beckers Ton sei oft direkt, mitunter geradezu hart, heißt es in der Begründung der Jury. "Illusionslos zeichnet sie Miniaturen aus dem beschädigten Leben." Die poetische Perspektive, mit der sie Alltagsskizzen und Erinnerungsfetzen fasse, sei vergleichbar mit Schriftstellern wie Franz Fühmann und Wolfgang Hilbig. Die Ehrengabe soll am 4. November im Deutschen Literaturarchiv in Marbach verliehen werden, wie die Deutsche Schillergesellschaft am Dienstag weiter mitteilte.

Es ist bereits die zweite Ehrengabe in diesem Jahr. Bereits im Juni war eine erste Ehrengabe 2022 an die Schriftstellerin und Übersetzerin Julia Schoch verliehen worden.

Preisträgerin Becker lebt in Dresden. Seit mehr als zehn Jahren ist die 53-Jährige freiberufliche Autorin von Lyrik und Kinderbüchern, sie arbeitet zudem als Lektorin. Ihr Gedichtband "Biestmilch" wurde 2016 zum Gedichtband des Jahres im Literaturhaus Berlin gekürt. In diesem Jahr erschien ihre Lyriksammlung "Das gesamte hungrige Dunkel ringsum".

Mit der Ehrengabe für das Jahr 2021 war die Lyrikerin Dagmara Kraus

ausgezeichnet worden. Die Deutsche Schillergesellschaft fördert seit

mehr als 150 Jahren Autoren - auch Eduard Mörike und Else

Lasker-Schüler gehörten schon dazu.

