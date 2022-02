Auto überschlägt sich mehrmals: Drei Menschen verletzt

Ein Wagen hat sich in Mietingen (Kreis Biberach) mehrmals überschlagen.

Die drei Insassen des Wagens sind bei dem Unfall am späten Samstagabend leicht verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge verlor die 22 Jahre alte Fahrerin nach einer heftigen Lenkbewegung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die junge Frau unter Alkohol stand und beschlagnahmten ihren Führerschein. Als Grund für die starke Lenkbewegung gab sie demnach an, dass ihr ein Wagen entgegenkam, dem sie ausweichen musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

