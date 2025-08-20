Schwerer Unfall auf A6 - Kastenwagen fährt auf Stauende auf

Ungebremst ist der Fahrer eines Kastenwagens auf der Autobahn 6 zwischen Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) und Kirchberg auf ein Stauende aufgefahren und ums Leben gekommen. Der Wagen des 41-Jährigen prallte mit voller Wucht gegen einen Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Beifahrer des Mannes erlitt in den Trümmern des Autos schwere Verletzungen.

Die Autobahn wurde zeitweise Richtung Nürnberg voll gesperrt. Sie gilt als wichtige und vielbefahrene Verkehrsader in Süddeutschland. Insbesondere der Abschnitt zwischen Heilbronn und Nürnberg ist häufig von erhöhtem Autoverkehr betroffen.