Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Autobahnsperrung: Schwerer Unfall auf A6 - Kastenwagen fährt auf Stauende auf

Autobahnsperrung

Schwerer Unfall auf A6 - Kastenwagen fährt auf Stauende auf

Ein Kastenwagen fährt auf der A6 mit voller Wucht auf ein Stauende auf. Der Fahrer stirbt, auch für den Beifahrer hat der Unfall Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein schwerer Unfall hat sich an einem Stauende ereignet. (Symbolbild)
    Ein schwerer Unfall hat sich an einem Stauende ereignet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ungebremst ist der Fahrer eines Kastenwagens auf der Autobahn 6 zwischen Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) und Kirchberg auf ein Stauende aufgefahren und ums Leben gekommen. Der Wagen des 41-Jährigen prallte mit voller Wucht gegen einen Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Beifahrer des Mannes erlitt in den Trümmern des Autos schwere Verletzungen.

    Die Autobahn wurde zeitweise Richtung Nürnberg voll gesperrt. Sie gilt als wichtige und vielbefahrene Verkehrsader in Süddeutschland. Insbesondere der Abschnitt zwischen Heilbronn und Nürnberg ist häufig von erhöhtem Autoverkehr betroffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden