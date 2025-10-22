Mercedes sieht Chip-Lieferungen kurzfristig abgesichert

Der Autokonzern Mercedes-Benz rechnet kurzfristig nicht mit Ausfällen wegen der Probleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Dank guter Zusammenarbeit mit den Zulieferern und Lehren aus der Chipkrise «sind wir im Kurzfristzeitraum abgesichert», teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. «Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen.» Mercedes beobachte die Entwicklung genau. Verlässliche Prognosen seien zum jetzigen Zeitpunkt aber nur schwer zu machen, ergänzte das Unternehmen.

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Der Herstellerverband VDA hatte am Dienstag vor möglichen Ausfällen wegen der Probleme bei Nexperia gewarnt - bis hin zu Produktionsstopps.

Icon vergrößern Nexperia Foto: David Hammersen/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nexperia Foto: David Hammersen/dpa