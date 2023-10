Quietschende Reifen bei Autoposer-Treffen

Bei einem nicht angemeldeten Treffen von Autoposern in Ludwigsburg hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Samstagabend bis zu 200 Menschen mit etwa 100 Fahrzeugen versammelt. Mehrere Wagen waren dabei nach Zeugenhinweisen mit quietschenden Reifen unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass bei zwei Autos die Betriebserlaubnis erloschen war, da die Fahrzeuge unzulässig verändert wurden. An dem Auto eines 23-Jährigen war dadurch die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet und das Auto wurde abgeschleppt.

(dpa)