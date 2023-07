Autos zusammengestoßen: Neun Verletzte im Zollernalbkreis

Neun Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Zollernalbkreis verletzt worden, zwei davon schwer.

Ein Taxifahrer hatte in der Nacht auf Sonntag an einer Kreuzung bei Bittelbronn, einem Stadtteil von Haigerloch, ein entgegenkommendes Auto übersehen und stieß damit zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 23 Jahre alte Fahrer und seine 22 Jahre alte Mitfahrerin im entgegenkommenden Auto erlitten schwere Verletzungen. Die anderen drei Menschen in dem Wagen - wie auch der Taxifahrer und seine drei Fahrgäste - zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, der 23-Jährige per Hubschrauber. Der Unfall löste einen Großeinsatz aus: 15 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und fünf der Feuerwehr waren unterwegs.

(dpa)