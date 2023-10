Frau verliert auf A8 Kontrolle: Zwei Frauen im Krankenhaus

Wegen plötzlicher Gesundheitsprobleme hat eine 52 Jahre alte Autofahrerin auf der A8 bei Mühlhausen (Kreis Göppingen) die Kontrolle über ihren Wagen verloren und drei Autos damit gerammt.

Die 52-Jährige und eine 40 Jahre alte Frau kamen nach dem Unfall am Sonntagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst stieß der Wagen der 52-Jährigen mit dem Heck eines vor ihr fahrenden Autos zusammen. Danach fuhr ihr Fahrzeug rund 200 Meter an der Leitplanke entlang und stieß dabei gegen den Seitenspiegel eines weiteren Autos. Schließlich prallte ihr Wagen gegen das Auto einer 40-Jährigen, die auf den Pannenservice wartete. Die 40-Jährige wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Zwei der vier Autos wurden abgeschleppt.

(dpa)