Totes Baby im Müllsack - Hinweisgebersystem freigeschaltet

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Müllsack in Maulburg (Kreis Lörrach) hat die Polizei nun ein Portal freigeschaltet, in dem Menschen diskret und anonym Hinweise geben können. Man sei auf jede Information angewiesen, egal wie unbedeutend sie erscheinen möge, teilte die Polizei mit. Vielleicht habe jemand etwas gesehen oder in seinem Umfeld eine Frau bemerkt, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befunden habe.

Der kleine Junge war am vergangenen Freitag in der Nähe eines Spielplatzes der Gemeinde im Südschwarzwald entdeckt worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Ob das Baby lebend ausgesetzt wurde oder schon tot war, kommentierte ein Sprecher mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges gesehen hätten, würden weiterhin gesucht und könnten sich neben dem Portal auch rund um die Uhr über ein Hinweistelefon melden.