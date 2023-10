Gewaltsame Auseinandersetzung - zwei Schwerverletzte

In der Nacht auf Sonntag hat eine Gruppe Unbekannter zwei Männer in Bad Cannstatt schwer verletzt.

Die 22- und 26-Jährigen seien im Zuge eines Streits von acht bis neun Personen vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße "mit scharfer Gewalt" angegriffen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart am Montag mit. Anschließend seien die Täter in Richtung Wilhelmsplatz geflüchtet. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei melden.

(dpa)