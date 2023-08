Fahranfängerin stirbt bei Zusammenstoß auf B 32

Eine 18-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ums Leben gekommen, weil ein anderes Auto in einer Kurve auf ihre Fahrbahn geriet und dort mit ihrem Wagen zusammenstieß.

Die Fahranfängerin sei am Mittwoch in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen erlegen, teilten die Beamten mit. Die 57 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 32 bei Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) bis in die Abendstunden komplett.

(dpa)