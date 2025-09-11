Arbeiter klemmt sich Arm in Walze ein – schwere Verletzungen

Ein Arbeiter hat sich in einer Firma in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) in einer Blechwalze den Unterarm eingeklemmt. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Wie es genau zu dem Unfall während des laufenden Betriebs kam, blieb vorerst unklar. Zwei Arbeitskollegen konnten den Mann befreien. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach dem Unfall am Mittag in eine Klinik.
Bad Schönborn
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden