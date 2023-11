Baden-Baden

15:37 Uhr

Mann klettert an Haus hoch und stürzt ab

Artikel anhören Shape

Bei Kletterversuchen an einem Haus ist ein Mann in Baden-Baden acht Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 36-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung im zweiten Stock gelangen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Ob es sich dabei um einen Einbruchsversuch handelte, ist nach Aussage eines Sprechers noch unklar. Das werde derzeit ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte er ohne Fremdeinwirkung ab. PM der Polizei (dpa)

Themen folgen