Historische Anlagen passen auf 218 Fußballfelder

Historische Anlagen in Baden-Württemberg passen auf 218 Fußballfelder.

Das entspricht einer Fläche von rund 156 Hektar, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Zu den Anlagen gehören historische Bauwerke wie Stadtmauern, Türme und Burgruinen.

Ulm hat dabei im Südwesten die Nase vorn. Mit knapp 44 Hektar nehmen historische Bauwerke hier in Baden-Württemberg am meisten Fläche ein. Ein Beispiel ist die Bundesfestung Ulm. An zweiter Stelle folgt mit mehr als elf Hektar an Flächen mit historischen Bauwerken die Stadt Heidelberg.

(dpa)